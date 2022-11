Polémica en Gran Hermano: Una de las participantes cuestionó la actitud de la gente y aseguró «yo le rompo la boca, lo mato»

La «Tora» despertó nuevamente la polémica que gira en torno al «Alfa», otro de los integrantes de la casa de Gran Hermano.

Tras una solicitud de la joven para dialogar con Gran Hermano, cuestionó: “¿salió todo en la tele? Me parece raro como la sociedad no lo votó” y sostuvo: “Es una lucha diaria que dimos las mujeres, en la casa somos nueve mujeres y todas sufrimos situaciones de acoso”.

“Menos mal que no estaba en esa situación porque yo le rompo la boca, lo mato. Me ibas a tener que sancionar o expulsar de la casa. Nunca voy a permitir que un hombre acose o abuse de una mina” aseguró «La Tora» y remarcó: “Sea una persona con la que me llevo bien o mal. Adelante mío, nadie nunca va a pasar eso”.

En las redes sociales se viralizó un vídeo que muestra al «Alfa» muy conmovido por la situación y expresó: “Yo fui a decirles, de verdad, que armo la valija y me voy. Tengo mucho en juego. Yo ya lo dije con nombre y apellido, no puedo soportar que Lucila y Nacho estén buscando acusarme a mí de acosador. No puedo soportarlo”.