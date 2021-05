Plan Detectar: “Esta semana aumentó la positividad y llega casi al 40%”

Claudia Lázaro, responsable del Plan Detectar en Comodoro Rivadavia, señaló a La Posta Comodorense Radio que el aumento de los contagios incrementó los testeos y la positividad de los mismos.

“Hemos visto en esta semana un aumento de la positividad, que llega casi al 40% y se incrementaron las consultas. Arrancamos la semana con más de 200 personas que se acercan al Pla Detectar de forma diaria”, relató.

Lázaro agregó que “La concurrencia es diversa en función de su rango etario, aunque sí se nota que la mayoría es gente que se encuentra trabajando y los adultos mayores se están guardando más por el aumento de los casos”.

En ese marco sostuvo que “La gente no se contagia esencialmente en el ámbito laboral y se contagia en reuniones sociales trasladando ese contagio al trabajo. Ahora nos pasa que no podemos hacer la trazabilidad de los contagios estrechos”.

Finalmente expresó que “Muchos creen que porque se ha vacunado no se va a contagiar, pero aunque no son muchos tenemos casos positivos, aunque con síntomas más leves; por eso hay que seguir cuidándose y cumpliendo los protocolos de distanciamiento”.