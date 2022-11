«Plan de pago de deuda previsional»: 800.000 personas podrán completar los años de aportes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió el proyecto de ley que establece un plan de pago para que 800 mil personaspuedan completar los años de aportes.

El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado y alcanza tanto a personas en edad de jubilarse, como a aquellos trabajadores activos próximos a cumplir la edad jubilatoria.

El fin de esta medida es brindar previsibilidad a aquellas personas que no poseen las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

El proyecto está destinado a:

– Quienes cuentan con la edad jubilatoria cumplida, pero no los 30 años de servicio realizados. Esto posibilita la regularización de los aportes adeudados y garantiza que la persona no deba solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Abarca deudas hasta diciembre 2008.

– Quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios.

Este componente permite prever y cancelar anticipadamente la deuda previsional. En este caso, la fecha de corte es marzo 2012.

Alcance de la Ley de Plan de Pagos de Anses

La cancelación de la deuda se hará a través de un plan de pagos, de cuotas mensuales ajustables trimestralmente por la fórmula de movilidad jubilatoria.

El monto resultará del equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible: según los importes vigentes a diciembre 2022, este valor asciende a $4.896.

El monto de cada cuota del plan de pago surge de multiplicar la cantidad de períodos (meses) adeudados por el valor mencionado y dividir el resultado por la cantidad de cuotas elegidas.

Destacan que se trata de «una herramienta indispensable que genera la posibilidad de que aquellas personas que adeuden aportes puedan incluirse en el plan de pago para acceder a una jubilación y, adicionalmente, otorga mayor previsibilidad a aquellos ciudadanos que tienen la posibilidad de regularizar su deuda anticipadamente».

Asimismo, expresaron que la Ley da respuesta a una situación urgente ya que, de no sancionarse, comenzará a disminuir la cobertura jubilatoria.

(Con información de Noticias Argentinas)