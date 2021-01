PJ: Luego de la reunión de intendentes, hubo otra con dirigentes y legisladores

Dante Bowen, intendente de Dolavon, expresó que el encuentro efectuado en su localidad con los intendentes del PJ tuvo como epicentro la elaboración de un documento para conseguir la vuelta a la clases y conversaciones políticas con vistas al 2023.

“Recibir a todos los intendentes fue importante para nosotros, recuperando la iniciativa política y poner en agenda la vuelta a clases, porque tener un cuarto año sin clases genera muchas desventajas para la educación de nuestros niños y adolescentes”, comentó.

Bowen agregó que “Charlamos también de temas pendientes como el de la energía, pero el dato político importante fue la sumatoria de intendentes como Reato, Currilen y Budagan que querían trabajar en este espacio en el tema de la gestión; considerando que dos provienen de otra fuerza como Chubut al Frente”.

Luego explicó que “También concretamos una reunión con concejales de varias ciudades y diputados provinciales junto a diferentes sectores internos donde todos adherimos al documento de vuelta a clases y la perspectiva del peronismo para seguir construyendo la unidad y fortalecer la confianza para salir armar en toda la provincia con vistas a las elecciones del 2023”.

Minería y elecciones

En cuanto al tema minero, indicó que “El PJ fue claro con los documentos que sacó anteriormente porque hay diferencias con el proyecto (de zonificación) que tiene Arcioni y sobre el debate se plateó que no se hizo de manera prolija, no llegaban las invitaciones y no se convocó a todos los sectores. Si hay un debate serio con todos los actores estaríamos dispuestos a participar y eso también se lo hicimos saber al Presidente”.

Para Bowen, “La Liga de Intendentes definió que Juan Pablo Luque sea el interlocutor de los intendentes justicialistas y como viene construyendo una gestión muy fuerte con el gobierno nacional, porque es nuestro intendente más importante en la provincia”.

Finalmente remarcó que “Con el gobierno provincial no tenemos diálogo y tampoco obtenemos demasiadas respuestas, más allá de que nosotros sí colaboramos con las distintas áreas de la provincia”.

