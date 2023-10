Pietragalla adelantó que informe de la Secretaría comprueba «lo fiel» que es la cifra de los 30 mil

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, adelantó hoy que el informe que prepara el organismo que preside sobre el universo de las víctimas del terrorismo de Estado «va a comprobar lo fiel» que es la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos denunciados durante la dictadura cívico militar.

Además, manifestó que no se puede dar «una cifra cerrada» porque «todo el tiempo está en estudio la cantidad de víctimas».

«Cuando estén los resultados, todo el mundo va a comprobar que tiene una coherencia el número de los 30.000, lo que significó ese número y la denuncia de los organismos de derechos humanos en ese contexto (de la dictadura militar) y lo fiel que es ese número», remarcó Pietragalla Corti en diálogo con Télam.

El funcionario adelantó a esta agencia que «en breve, en semanas», y mediante una conferencia que va a estar acompañada de una publicación, expondrán los resultados, dijo, de «un informe serio, con un registro serio de las víctimas del terrorismo de Estado».

El secretario de Derechos Humanos había anticipado que el organismo que conduce iba a publicar este informe para conocer «el universo de las víctimas del terrorismo de Estado que contribuirá a desmontar estas posturas negacionistas, demostrando que esa estimación inicial no se aleja de las investigaciones recientes», en referencia a las declaraciones del candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien volvió a poner en duda el número de los 30.000 desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

Sin embargo, Pietragalla Corti aclaró que no se trata «de dar una respuesta» a esas declaraciones ni a otras que con anterioridad se han pronunciado, como las del exfuncionario del macrismo Darío Lopérfido, quien intentó reinstalar una discusión alrededor de la cifra de los desaparecidos.

«No es la respuesta a nadie, sino que es para contextualizar el número 30.000, darle un marco histórico a ese número y el símbolo de lo que significa y dejar un registro claro de víctimas del terrorismo de Estado», expuso.

Para la realización del informe, Pietragalla Corti confió que la Secretaría además de trabajar con los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), que tiene a su cargo la elaboración y actualización permanente de una base de datos de alcance nacional y carácter federal, con información sistematizada sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino, convocó al Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) perteneciente a la Universidad Tres de Febrero (Untref).

«Conocíamos el trabajo que venían haciendo hace mucho tiempo. El tema de los criterios es muy importante para esto en cuanto al descarte de casos, de contemplar casos, y de tener un criterio unificado. Cuando alguien viene de afuera como una universidad, que tiene otros métodos que los del Estado ayudan a agilizar esa tarea, sino nos hubiera costado mucho más tiempo poder llegar a esto», confió.

Sobre el criterio de selección de casos, fuentes de la Secretaría consignaron que en el informe se incluyeron personas «detenidas-desaparecidas, asesinadas y también sobrevivientes que pasaron por el sistema concentracionario de las que el Estado cuenta con información hasta el momento».

Por eso, el informe va a incluir «tanto a las personas desaparecidas y asesinadas como a aquellas víctimas de detención ilegal que luego recuperaron su libertad, así como a los niños y niñas que fueron apropiados y/o desvinculados forzosamente de sus familias en el marco del secuestro de sus padres».

Sobre ese punto, Pietragalla Corti abundó que por el trabajo del Ruvte con el Parque de la Memoria desde el «2020 a 2023 se agregaron casi 300 casos de detenidos-desaparecidos que no estaban registrados».

«El registro es un registro en construcción. Esto hace el pacto de silencio de los genocidas, la no documentación, en un contexto de no respuesta del Estado, de no información y de un montón de personas que pasaban a la clandestinidad», reprochó y argumentó que por eso, no es posible dar «un cifra cerrada» porque todo «el tiempo está en estudio la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado».

«La idea es que la Secretaría pueda seguir trabajando para contabilizar víctimas reales de violaciones sistemáticas o violaciones de derechos humanos del Estado», procuró.

En la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicada en la exESMA, hoy se reunieron integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

«Fue una convocatoria de la Secretaría para empezar a consensuar algún proyecto contra el negacionismo. Hicimos una primera reunión donde intercambiamos ideas y dentro de 15 días vamos a tener una próxima reunión», destacó Pietragalla sobre el encuentro.

El funcionario confió que «hay organismos que no están de acuerdo» con que la iniciativa incluya la «penalización» y adelantó que esperan presentar el proyecto «este año». (TELAM)