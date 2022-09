Petroleros y PAE definieron una Mesa de Trabajo para la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, indicó que a partir del 15 de septiembre comenzarán los encuentros con diferentes actores, tendientes a garantizar las Inversiones en la región.

Ávila indicó esta mañana que “cuando uno ve a Pan American Energy, hoy tiene cinco o seis equipos trabajando en la Cuenca de los catorce que tenía y si se mira a las otras operadoras, uno nota que están haciendo un esfuerzo enorme para sostener la actividad también”.

El líder sindicalista comentó tras los encuentros de la víspera que “nos dijeron que van a armar una mesa donde va a estar toda la Cuenca del Chubut para poder mantener la mayor cantidad de actividad en 2023. Esa mesa va a comenzar a funcionar después del 15 de septiembre. Si uno no saliera a hablar hoy, estas repercusiones recién se sentirían el año que viene cuando la actividad esté parada”.

“Hoy abrimos la puerta para decir que si para el año que viene no hay una expectativa, esto es lo que va a pasar. Lo que vamos a necesitar es que se siga manteniendo la actividad como hasta hoy que se agreguen otros perforadores y que trabajen todo el año que viene”, determinó.

‘Loma’ indicó que “nuestro deseo es que al Pozo que se está haciendo en Tecpetrol le vaya bien y que a otras operadoras les vaya mejor para que podamos invertir en la Cuenca, pero hoy en día las dos más grandes como YPF y PAE se ha desacelerado un poco la Inversión en la región y es lo que queremos evitar”.

En tal sentido, explicó que “ninguna operadora habla de las Reservas que todavía tienen guardadas, se está hablando de sacarlo con No Convencional, con Polímeros y todo lo que se tiene, contamos con varios mecanismos para plantear todavía para salir adelante, y una futura Explotación que se puede hacer en el mar”.

Fuertes planteos

“No podemos permitir que se fundan las PyMEs regionales. Eso se lo hicimos saber también tanto a Marcos Bulgheroni como a los directivos de YPF, que vamos a defender los puestos de Trabajo de nuestra gente y vamos a pelear por todo, porque hoy a una persona se jubila en sus Yacimientos, no tienen para pagarle los 13 sueldos”, disparó Ávila acerca del encuentro del que tomaron parte también el Tesorero de la Institución, y Presidente de Petrominera SE, Héctor Millar y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar.

Y advirtió que “sabemos lo que se viene. A mí lo que más me interesa hoy es asegurarme la inversión de 2023. Sobre la mesa que se va a armar vamos a poner lo que éramos hace dos años y lo que somos hoy. La Inversión no puede caer porque nosotros queramos, sino que debería pasar porque no hay más Petróleo y aquí hay Reservas y cada Yacimiento tiene guardadas las suyas, por eso debemos hacer un esfuerzo entre todos para hacer una Inversión rentable”.

“Según los cálculos de las operadoras, un Pozo cuesta 3 millones de dólares cuando antes costaba 2,1 millones. Los otros $900 mil lo atribuyen a aumentos salariales, la suba de costos por la inflación en la región que es algo que lo entendemos, pero nosotros cobramos en pesos no compitiendo en dólares como lo hacen ellos”, cuestionó.

El titular del Gremio más poderoso de la región finalizó diciendo: “esperemos que esta mesa sea productiva y que nos obligue a sentarnos a discutir y entre todos encontrar soluciones, y una vez que tengamos un paquete sentarnos con Nación y convencerlos de que lo que queremos hacer es mantener el empleo y el Trabajo”.