Petroleros: Se adelantó un 21% bimestral y ningún Petrolero cobrará por debajo de los $200 mil

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, firmó este mediodía el acuerdo paritario por los próximos dos meses que señala ese incremento salarial para el sector para los meses de mayo y junio venideros, y garantiza un piso sobre esa cifra para cualquier Afiliado, independientemente de la tarea que le toque realizar.

Ávila confirmó que se logró un acuerdo por los meses de mayo y junio del corriente año, en las gestiones concretadas en la jornada de hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde concurrió acompañado del Secretario Adjunto, Carlos Gómez y del Tesorero de la Institución, Héctor Millar.

Ávila rubricó el acuerdo paritario se agrega a lo firmado del 15% de enero, el 20% de marzo y el 10% de cláusula de revisión que cerraron el 45% para la pauta 2021, con lo que se suma este porcentaje a manera de anticipo de la discusión paritaria 2022, en un primer tramo, que irá sobre conceptos no remunerativos de manera que no se vean afectados por el impuesto a las Ganancias.

“Con este porcentaje, ningún trabajador de la Industria cobrará menos de 200 mil pesos al mes. Fue una paritaria durísima, pero logramos una recomposición salarial muy buena”, analizó el líder sindicalista.

Y puso en valor que antes de comenzar la discusión en forma conjunta con el Bloque Petrolero y todos los secretarios generales de los Gremios del sector de los Hidrocarburos del país, un Trabajador que cumplía una jornada de ocho horas cobraba poco más de 60 mil pesos, y ahora pasará a cobrar más de 200 mil.

Ávila remarcó que “ahora viene una pelea dura que será la del impuesto a las Ganancias y en el mes de junio nos volveremos a sentar para empezar a discutir la Paritaria 2022-2023”.

“Lo más gratificante de esto, es que por primera vez en mucho tiempo la gente Petrolera ya no habla de salario porque de a poco se va reconstruyendo no solamente sus ingresos, sino también las fuentes laborales”, concluyó.

Detalle

Se abonará una suma del 21% en dos cuotas en Mayo (10%) y en Junio (11%).

Esta suma se computará dentro del pago del SAC del 1er semestre a pagarse en junio.

A partir de julio, esta suma (21%) pasará a ser remunerativa y formará parte de los salarios, aumentando el resto de los conceptos en el recibo de sueldo.

El 18 de julio se realizará una nueva reunión para revisar lo acordado y el impacto en el bolsillo de las y los trabajadores.