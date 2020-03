Petroleros paralizaron actividad de los Yacimientos: Solo dejaron guardias mínimas

“En Chubut privilegiamos la salud de los Trabajadores y su familia, y no el dinero”, dijo el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, quien indicó que desde el Gremio que conduce profundizarán el plan de contingencia, luego de conocerse que algunas operadoras y contratistas no respetaron los protocolos de prevención por el Covid-19. Las guardias mínimas son para mantener la Producción y no desabastecer al país.