Petroleros Jerárquicos repudió la persecución política y judicial contra Cristina

El Sindicato de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, emitió un comunicado en claro apoyo a la Vicepresidente de la Nación y en defensa de la Democracia y la República.

La Comisión Directiva hizo público su desacuerdo con «la persecución judicial, mediática e intento de proscripción que sufre desde hace años Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del desarrollo de un juicio con el que se intenta desprestigiar su figura, máxime teniendo en cuenta que los testigos presentados por la acusación no aportaron una sola prueba en su contra».

En ese sentido, sus miembros con Llugdar a la cabeza expresaron que «los procesos judiciales deben ser fundados, objetivos y garantizar con plenitud el derecho de defensa de toda la ciudadanía, sin convertirse en una parodia de Justicia, maniobra que se denomina lawfare y forma parte de un proceso destituyente que ya se ha aplicado en países hermanos del Cono Sur latinoamericano, con desagradables resultados.

Se trata de una persecución judicial y mediática contra su figura que solo tiene como principal objetivo proscribirla políticamente, siendo las mismas maniobras judiciales extendidas en Latinoamérica para impedir que Gobiernos democráticos defiendan los intereses del pueblo trabajador.

Nos plegamos a todos aquellos argentinos que no vamos a permitir que esto, que sabemos que no es un juicio sino una farsa, sobre todo porque somos conscientes de que lo que se pretende, es aniquilar derechos que tanta lucha costó conseguir, por lo que vamos a defender con todas nuestras fuerzas esta democracia», indicaron.

En el mismo tono sostuvieron su apoyo y solidaridad » con la Vicepresidente, al tiempo que rechazamos la parcialidad de jueces y fiscales, y los juzgamientos que los medios hegemónicos y opositores ya anuncian y determinan, marco en el cual exigimos un Poder Judicial, y no un poder mediático ante iniciativas que ningún favor le hacen a la democracia».