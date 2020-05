Petroleros Jerárquicos entregan bolsones en Caleta Olivia

Barrionuevo, quien además es miembro de la Comisión Revisora de Cuenta de la entidad sindical, señaló que a tal fin se han efectuado entregas entre el martes y el miércoles de la última semana bajo la modalidad de un listado con contactos telefónicos donde se pregunta desde el grupo de trabajo que conforma junto al Secretario Administrativo, Carlos Díaz y al Encargado de la Sede Pico Truncado, Lucas Pichintiniz; si realmente se trata de gente que lo necesita, y cómo está compuesta su familia.

“Esto es así porque, en el caso de haber niños en el grupo familiar, se duplica la ración de leche, al igual que si hay adultos mayores. Si no los hay y solamente se trata de adultos no mayores, se saca la leche y se incluye otro producto, como puede ser la harina, como para que lo suplante”, dijo la dirigente gremial en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

En ese marco, agregó que ahora sumaron también lavandina y desinfectante a los bolsones que aporta el Sindicato desde su compra a una distribuidora mayorista local, reparto que comenzó en la jornada del martes y continuó hoy ni bien el propio Secretario General le confirmó que ya estaba hecho el aporte para la adquisición de los productos.

“Nosotros vamos, los retiramos y envolvemos el mismo día; y salimos a repartirlo por la tarde. Como en ocasiones anteriores no pudimos saber dónde terminan siendo repartidos los bolsones, se decidió que nosotros iríamos a buscar a los productos, los lo embolsaríamos y los llevaríamos a destino, en base a un listado de personas que están en una bolsa de trabajo que tenemos, que han sido desvinculadas de empresas o que por alguna contingencia, se han quedado sin trabajo y están a la espera”, detalló Barrionuevo.

Y añadió que trabajan sobre esa gente en el caso de que estén sin ninguna otra posibilidad de ingresos y también con otro listado de gente que saben que está en condiciones de vulnerabilidad “porque habitualmente trabajamos con instituciones con las que colaboramos con alimentos, como ser asociaciones vecinales y merenderos, de donde tomamos nota si realmente son familias que no tienen ingresos, o algún tipo de plan asistencial del Estado”.

De los datos que se recaban para transparentar la entrega, indicó finalmente que “cada vez que vamos a hacer estas entregas, tomamos el número de documento, dirección, teléfono de contacto y la firma de la persona que recibe. Todo eso queda registrado y ahora por intermedio de Miguel Troncoso (Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda del Sindicato y presidente del Concejo Deliberante caletense) le vamos a dar una copia al municipio para que tenga información de que estamos asistiendo a esas familias, como para que no se superpongan las entregas con otras que ellos tengan en su listado”.