Petroleros firmaron la suba de dos Equipos al área de Tecpetrol

El líder sindicalista puso en valor el acuerdo luego de la firma a tal fin realizada hoy en Buenos Aires, donde estuvo acompañado por el Secretario Gremial, Martín Haro; miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución. Por parte de la Operadora, hizo lo propio su Gerente de Relaciones Laborales y Security, José Bejar.

“Después de tantas peleas por la difícil relación que tuvimos durante mucho tiempo con la gente de Tecpetrol, hoy pudimos encaminarlo y encontrar la posibilidad de construir, que es importante, porque hemos mantenido a pesar de todo el diálogo y se demuestra una vez más el cumplimiento que viene teniendo la Operadora en los últimos tiempos hacia los Yacimientos de Chubut”, señaló.

Ávila remarcó que “para nosotros es una gran noticia puesto que va a haber una incorporación de gente. Tuvimos problemas, pero hoy creo que estamos por el buen camino con esta salida de dos Equipos que garantiza estabilidad laboral, pero también que otros compañeros que estaban buscando trabajo y esperando ingresar, tengan la posibilidad de hacerlo”.

“Entre el Pulling y el Perforador estamos hablando de casi 100 puestos laborales más. Esto es posible principalmente porque también bajaron los incentivos que tenían en Vaca Muerta, que no nos han favorecido. Hoy en día la visión de todo es distinta, allá está el futuro pero el presente somos nosotros por eso para el año que viene todavía vamos a seguir manteniendo en la provincia el ser los mayores productores de Hidrocarburos del país”, analizó Ávila.

En ese marco, consideró que seguirán los encuentros en pos de sostener las inversiones: “la semana que viene nos vamos a sentar con todas las Operadoras, el Gobernador Mariano Arcioni y gente del Gobierno nacional para tratar de asegurarnos la inversión a pesar de la caída y los vaivenes del precio del Barril de Crudo por lo que genera el tema del coronavirus en todo el mundo. Ahora debemos encontrar que eso no nos termine perjudicando a nosotros”, expresó.

Un logro conseguido con esfuerzo

“Este ha sido un trabajo enorme de toda la Comisión Directiva. No quiero olvidarme de los compañeros de Tecpetrol lo mal que la pasaron en cada empresa arriba en el yacimiento y las cosas que hicimos: horas reducidas, laburar de lunes a viernes y no cobrar; muchas cosas para subsistir y lo logramos y acá estamos, trayendo nuevas expectativas a los Yacimientos”, sostuvo ‘Loma’.

El titular de Petroleros más poderoso de la región enfatizó que “eso genera que la gente empiece a trabajar de otra manera y que ellos mismos vean que sus propios compañeros empiezan a recuperar puestos de trabajo, lo que es importante para la familia, para Comodoro, para Chubut. Estos son frutos del esfuerzo que han hecho los Trabajadores, que ojalá podamos seguir haciéndolo de esta manera para seguir garantizando que todos los que perdieron el trabajo puedan recuperarlo de a poco, que cuesta y no es fácil, pero entre todos creo que lo podemos hacer”.