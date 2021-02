Petroleros donó una ambulancia para la localidad de El Hoyo

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut que conduce Jorge Ávila, anunció la entrega de una unidad móvil de urgencias médicas completamente equipada para su uso por parte del Hospital Rural ubicado en la zona cordillerana del noroeste provincial.

Así lo confirmó el propio Ávila, quien en el acto de entrega de la misma estuvo acompañado por el Tesorero y Presidente de Petrominera SE, Héctor Millar.

“Ya habíamos señalado que se iba a entregar una ambulancia en forma de ayuda para que se puedan transportar pacientes desde la Cordillera a cualquier lugar y distancia, porque necesitaban una ambulancia. Nosotros decidimos colaborar con eso ya que teníamos una y decidimos prepararla para donársela al municipio de El Hoyo”, sintetizó Ávila

En tal sentido, sostuvo que “es un logro importante, creemos, por la cantidad de turistas que manejamos nosotros allá”.

Acerca de cómo nacieron las gestiones, dijo que “lo pidió la Municipalidad las autoridades de El Hoyo, que estaban necesitando una ambulancia para manejarse en la ciudad para hacer traslados y viajes largos por caminos que no están en las mejores condiciones, por lo que se dijo de buscar el modo de ayudar y justo teníamos esta ambulancia que no la podemos usar nosotros acá en la Obra Social, por lo que decidimos donarla por la cantidad de gente que nosotros llevamos hacia allá con el turismo”.

Agradecimiento

Por su parte el intendente de esa localidad, Pol Huisman, indicó que “esto es muy importante la articulación y fue muy rápida la respuesta del Sindicato. Cuando la ambulancia del Hospital tuvo un accidente y nos quedamos un poco desprotegidos fue un momento absolutamente complejo y la gente del Comité de Desinfección del Hospital nos preguntó por qué no hablábamos con el Sindicato y nos pusimos en contacto con ‘Loma’ hace un mes y medio. Fue todo muy efectivo y estamos muy contentos con esto, muy agradecidos. Espero que no la necesitemos, que no se accidente nadie, pero es bueno tenerla”.

Huisman remarcó que estaban con la problemática y el relevamiento de las necesidades que tienen en la zona, cuando surgió el tema de la ambulancia “y hablando con el Director del Hospital y la gente de Salud, Jorge (Ávila) se hizo eco de esto y rápidamente nos han dado una respuesta, por lo que estamos más que agradecidos en nombre de toda la comunidad de El hoyo y de la Comarca, ya que va a brindar un servicio también a Lago Puelo, a Epuyén y zonas aledañas, donde nos trasladamos mucho hacia la ciudad de Esquel en caso de gravedad porque no tenemos un hospital de alta complejidad y ante cualquier necesidad tenemos que trasladarnos 160 kilómetros para ir a la zona de Terapia. Felicitamos al Sindicato, a Jorge y todo su equipo por este aporte a la comunidad”.