Petroleros de Neuquén y Chubut no firmaron el acuerdo salarial con la CEOPE

Los Sindicatos de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y Chubut no firmaron la propuesta planteada por la Cámara de Empresa de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). Es que la Cámara no quiere pagar el 60% del salario de los trabajadores que se encuentran suspendidos como si lo hizo la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa aseguró que aceptar el acuerdo «estaríamos rompiendo una tradición de muchos años porque hubo muchos intentos de esta cámara de querer firmar algo distinto a lo que hemos firmado con las demás cámaras empresarias».

«Lo he charlado con (Jorge) Avila (secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut) y no lo vamos a firmar porque después nunca más vamos a estar reclamando mejoras salariales u otras situaciones cuando nosotros mismos somos responsables de estar partiendo al medio las dos cámaras”, agregó.

Asimismo, Pereyra advirtió que «firmamos lo mismo o no vamos a firmar, porque tienen suficientes espaldas estas empresas multinacionales como para hacer frente a todo este problema sin tocar un solo peso de los compañeros trabajadores».