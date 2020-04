Petroleros de Chubut y Neuquén cobrarán el 70 por ciento de salarios

Un sueldo básico, el diferencial de zona, el diferencial de turno (un 33% más sobre el básico) y una vianda es el acuerdo que firmarían las cámaras empresariales y los sindicatos de Petroleros Privados de Chubut y de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Así lo confirmó el secretario general de este último gremio, Guillermo Pereyra.

“En este momento de profunda crisis con un petróleo que cotizó menos cero por lo que regalado es caro y manteniendo esta negociación en el medio, hemos tenido la comprensión del sector empresario para buscar acuerdo, que ya está cerrado”, consideró Pereyra.

El acuerdo se mantendrá hasta el 31 de mayo por lo que el dirigente gremial manifestó que incrementará sustancialmente los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la casa. “Nos aseguramos que por estos 60 días no vamos a tener despidos, los compañeros podrán seguir recibiendo la obra social y la asistencia en farmacias con medicamentos gratis en las 12 farmacias propias”, detalló.

“Una situación difícil pero no ha sido complicado. Hemos llegado a este acuerdo y estaríamos en las próximas horas de poder firmarlo vía virtual pero lo importante es llegar a un acuerdo”, agregó.

Pereyra también explicó lo que ocurrirá con los trabajadores que se les vencieron sus contratos en marzo y abril. “Las empresas pueden pedir la inclusión al decreto 347 a trabajadores que han perdido su trabajo y, así, poder recibir hasta dos salarios vital y móvil que son 33 mil pesos por lo que la comisión directiva se comenzará a comunicar con estos trabajadores para tener un listado y que las empresas comiencen a pagar este salario y no se queden sin nada. Nosotros lo vamos a acompañar con la obra social y los medicamentos”, destacó.

“No hay lugar para las mezquindades. Solamente hay lugar para la solidaridad. Hemos llegado acá a través de un profundo esfuerzo. Me hubiera gustado que los trabajadores no pierdan un solo peso pero peor es el despido y la nada misma”, subrayó el dirigente gremial.