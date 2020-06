Petroleros activó protocolo

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, señaló que en ambos casos los Trabajadores han sido aislados como parte de las precauciones por contactos estrechos de algunos de ellos con los últimos casos positivos de Covid-19 en Comodoro Rivadavia.

“Activar el Protocolo en la Industria es parte de nuestros mayores esfuerzos para que esto termine acá”, manifestó.

“Es más que nada por precaución, activando y demostrando que los protocolos funcionan, y esto servirá para probarlo. Ojalá sea solamente una activación de Protocolo y no casos constituidos, porque sería algo lastimoso para nosotros. Con un gran esfuerzo, todo está funcionando y a medida que vaya pasando el tiempo, creo que las medidas de precaución irán siendo cada vez más exigentes”, señaló ‘Loma’.

Y agregó que “esto se está dando en la empresa DLS, con el Equipo 068 de Pulling, por un operario con relación estrecha con uno de los tripulantes de la embarcación afectada, y en una Base de Operaciones Especiales de la empresa Superior en Comodoro Rivadavia también se dio por lo mismo, un acercamiento entre familias”.

“Lo hisopados se han realizado y ahora hay que esperar los resultados. Como aún quedan catorce Equipos de Pulling trabajando en los Yacimientos, solicitamos a todo el mundo los cuidados y las precauciones necesarias para que esto no termine afectando a la Industria”, pidió Ávila.

El líder sindicalista se mostró satisfecho por un lado porque el Protocolo se pudo activar “y podemos detectar los posibles casos y aislarlos antes de que pase a algo mayor”, y a la vez preocupado “porque estos últimos contagios agravan la situación de una ciudad que ya viene golpeada y necesitaba unos días de oxígeno, pero así vuelve a aparecer la Fase 2 que es un retroceso en lo que veníamos aguantando para volver a una actividad normal”.

Por último, el titular de Petroleros Privados enfatizó que tiene con las empresas DLS y Superior un contacto permanente para que las noticias salgan de la mejor manera. “Ojalá quede solamente en la activación de Protocolo y mañana podamos tener buenas novedades para todos, que termine ahí y no pase nada”, concluyó.