Petróleo, García: “Hay que compartir las pérdidas, el Estado emitiendo y las empresas reduciendo las ganancias”

“A priori hay que hacer una diferencia entre el precio real y el de los mercados futuros, estos últimos son lo que ayer tocaron valores negativos. Hoy los valores están en 15/18 dólares para el WTI (estadounidense) y 21/25 para el de tipo Brent (europeo), pero con una extrema volatilidad. Sí es cierto que los valores internacionales han bajado considerablemente pero aún no han llegado a los registrados con la crisis internacional de 1998, aunque están cerca”, explicó.

Para el periodista especializado en el mercado petrolero, “El Estado tiene que emitir y destinar parte de esos pesos para cubrir el barril criollo, tal como lo viene haciendo en la asistencia financiera a las Pymes y demás sectores; pero además es necesario que las empresas hagan su esfuerzo y reduzcan sus rentabilidades con el achicamiento de las ganancias. Frente a situaciones excepcionales se necesitan acciones excepcionales, habrá que compartir las pérdidas entre el Estado emitiendo para sostener el barril y las empresas reduciendo su rentabilidad”.

Paralización mundial y Vaca Muerta

“Hay un poco de especulación en los precios y un poco de realidad por la crisis del Coronavirus. Fundamentalmente hay un parate mundial donde el 70 o el 80% del mundo se quedó en casa y eso se traduce en una menor utilización de petróleo para la producción mercancías y su comercialización. La menor demanda de petróleo hizo descender el precio del crudo en el mundo y complementariamente aparece el aspecto especulativo basado en como esta impactando esta crisis en los distintos países del mundo, como en Estados Unidos tiene un impacto mayor en contagiados, muertes y desocupados, el WTI se desploma más que otros tipo de crudo”.

“Esto que esta pasando con el shale en las cuencas no convencionales de Texas es completamente trasladable a lo que sucede en Argentina con Vaca Muerta. Sus costos de producción son mucho más elevados que el crudo convencional de la Cuenca del Golfo San Jorge que aún sigue produciendo todavía a ritmos relativamente estables. Habría que esperar que Vaca Muerta casi se paralice completamente porque las empresas siguen buscando rentabilidad y habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las expectativas productivas”, comentó García.

Escenarios posibles

García interpretó que “Hay varios escenarios posibles para el futuro inmediato. Con la baja del precio del petróleo casi que no queda otra opción que volver al precio sostén del barril criollo instrumentado por el Estado nacional, rondando entre los 45 y los 55 dólares; o la otra opción es que las empresas reduzcan su rentabilidad y ganan menos. En el medio hay un equilibrio que se puede lograr poniendo las dos partes una porción de esfuerzo frente a las crisis”.

Tras aclarar que la volatilidad de los mercados y pandemia mundial hacen muy difícil hacer proyecciones certeras, señaló que “Si ninguna de esas dos opciones se desarrolla, estamos frente a un panorama catastrófico en el terreno petrolero y con un fuertísimo impacto en Chubut, que tiene cuentas públicas escuálidas y que buena parte de las regalías petroleras son absorbidas por los pagos de la deuda contraída en dólares durante los últimos diez años”.

En lo que respecta la incidencia de la deuda garantizada por las regalías chubutenses, expresó que “en abril es posible que casi el 90% de las regalías de Chubut se vayan al pago de la deuda, quedándole a la provincia apenas un 10% de esos ingresos para los gastos corrientes”.

Previendo un panorama aún más complejo, sintetizó que “Hay que ver si el fideicomiso firmado para la emisión de la deuda chubutense, que cedió las regalías a manera de garantía de los pagos, contempla alguna cláusula de excepcionalidad frente a situaciones como esta que estamos viviendo. Creo que no se debe seguir pagando la deuda en estas condiciones sino que es muy posible que ya no se pueda porque de seguir bajando el precio del crudo es posible que los ingresos por regalías no alcancen para pagar la deuda”.

La nota: