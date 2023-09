Petri a Villarruel: «en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’»

Este jueves en horas de la noche, durante el tramo del debate dedicado a Seguridad, Defensa y Justicia, Luis Petri realizó un acusación contra Victoria Villarruel.

“A los que no presentan proyectos, en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’ y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad”, sostuvo el actual candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Fue entonces que la candidata a vicepresidente de Milei, Villarruel respondió: “Los proyectos están en la página del Congreso. Si vos, Luis, no los leíste, no es mi problema. No digas gansadas vos también”.

Sin embargo, la página web oficial del Congreso de la Nación que detalla cada proyecto de los diputados, y allí Villarruel posee 17 iniciativas suscriptas por ella.

Sin embargo, ninguno de los proyectos firmados por Villarruel es sobre Seguridad.