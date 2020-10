Petición para uso de ibuprofeno inhalado

Por la platagorma change org se puso en marcha una campaña de recolección de firmas para que el gobernador Mariano Arcioni autorice el uso de ibuprofeno inhalado a pacientes de coronavirus, que están en una situación delicada.

«Señores gobernantes por favor aprueben la colocacion del ibuprofeno liquido a los pacientes con covid, entiendo que no laburan porque no cobran en término pero pueden salvar vidas. En otras provincias lo están realizando, levanten los teléfonos para eso son gobierno. Los médicos no se mueven por ese problema por favor no dejen que la gente se siga muriendo por más que esten complicadas ayuden por favor sean humanos…», reza la convocatoria, que es acompañada con la foto de la persona que está luchando por su vida, y que puede firmarse en:

http://chng.it/k9H5f68Z