Este domingo de elecciones, 190 efectivos fueron dispuestos para los comicios y la cobertura de 90 establecimientos a la largo de todo el territorio que nuclea la unidad regional.

Asimismo, se detalla que la emisión de justificativos por no voto por encontrarse a más de 500 km, se podrá realizar en todas las comisarias de 8 a 18 hs . Único trámite a realizar (exposiciones por pérdida o no figurar en el padrón no se hacen).