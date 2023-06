Personal de Salud realizará un paro provincial el 14 y 15 de junio

Médicos de toda la provincia avanzarán con un paro total de actividades por 48 horas debido a diversos reclamos salariales, la falta de personal y de insumos básicos.

Tras una asamblea la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH) decidió comenzar un nuevo plan de lucha en virtud de diversos reclamos que no han sido aún resueltos por el gobierno provincial. De esta manera, avanzarán con un paro general en hospitales y centros de salud de toda la provincia, el miércoles 14 y jueves 15 de junio y si no hay soluciones se endurecerán las medidas.

En diálogo con Crónica, el referente de AGREMEDCH, Martín Pérez explicó que “los otros gremios de salud no nos permiten el ingreso a las paritarias convencionales, a pesar de que ellos habían dado la conformidad de que sí nos iban a dejar entrar, frente al ministro de Gobierno y a la Secretaría de Trabajo”. Y continuó: “esto fue el 23 de abril y dieron un cuarto intermedio de 15 días hábiles para respondernos, la Secretaría de Trabajo nos tenía que responder formalmente pero esto no ocurrió, enviamos una nota solicitando que se expidan al respecto y nos contestaron, entonces hacemos la presentación del paro y a esto le sumamos el reclamo salarial y otros temas”.

En cuanto a la problemática que viven, comentó que “la falta de profesionales sigue ocurriendo, los médicos siguen renunciando al sistema, muchas veces ingresan contratados por hora guardia y están un tiempito y se van porque las condiciones no son las más favorables o las más convenientes para los profesionales”, y añadió: “está también el tema de la infraestructura, de recursos materiales, seguimos en las mismas condiciones edilicias todos los hospitales de la provincia”.

A partir de ello, lamentó que “en realidad nunca se solucionó nada, lo único que se intentó es parchar un poquito con un incremento al valor de las horas de trabajo, de guardia activa y pasiva, pero en definitiva no se hizo más que dar ese aumento del 38 por ciento en varios meses, que creo el último mes es para julio pero no existe con los niveles de inflación de más del 8 por ciento”. Y afirmó: “entonces salimos otra vez a la carga con todo y con la idea de que si no van a tener ninguna respuesta seguiremos incrementando las medidas, primero dos días, después tres, cuatro, cinco. Es un panorama caótico, porque no han dado respuesta a prácticamente nada”.

Bajo este contexto, Pérez cuestionó que el gobierno pareciera estar esperando la culminación de la gestión, por ello manifestó que “de acá a diciembre falta un montón y sobre todo en salud es mucho, por eso se hizo la asamblea y se decidió ir al paro como piden nuestros representados, seguramente nos movilicemos al Ministerio pero estamos terminando de cerrarlo”.

Ministerio de Salud “completamente acéfalo”

Consultado sobre la posibilidad de haber recibido alguna comunicación por parte de la ministra de Salud, Myriám Monasterolo, fue tajante: “nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con ella, no existe en términos de negociación. Es un Ministerio que está completamente acéfalo y los subsecretarios tampoco están a la altura de la circunstancias. Todo está articulado burocráticamente para que no tengan capacidad para gestionar si el gobernador no lo autoriza, y esto pasa hace años” cerró.