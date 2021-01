Personal de Salud Mental reclama ser vacunado

Sebastián Núñez, psicólogo del Departamento de Salud Mental del Hospital Regional, manifestó a La Posta Comodorense Radio que cerca de 90 profesionales no han recibido ninguna dosis de la vacuna Sputnik V y reclaman ser vacunados para seguir atendiendo de manera presencial.

“En el departamento somos cerca de 90 agentes y mucho hacen guardia trabajando en modalidades presenciales con todas las recomendaciones. La mayoría no esta vacunado y hemos elevado notas, pero no hemos tenido ninguna respuesta por nuestra vacunación”, explicó.

Núñez agregó que “No hay un cálculo de cuándo nos van a vacunar y hay muchísimo malestar por que no se ha seguido en cronograma de vacunación para los agentes de Salud en función del nivel de exposición, más aún cuando vemos funcionarios que se sacan fotos vacunándose y nosotros seguimos sin noticias”.

Para el profesional de la psicología, “Esto va a traer retrasos ante una nueva normalidad para la atención presencial en el sector de Salud Mental, por eso es imprescindible la vacunación y no sabemos cómo va a seguir este tema”.

Finalmente explicitó que “Entendemos que cuando comenzara a ceder el aislamiento la gente entendíamos que iba a intentar volver a su vida normal, con la aparición de trastornos de ansiedad durante el transitar en el día a día; para eso nosotros tenemos una fuerte demanda presencial que interpretamos se irá incrementando y para poder responder a ese proceso necesitamos estar vacunados”.

La nota: