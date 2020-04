Pérez Esquivel le pidió a Arcioni que pague los sueldos estatales

El premio Nobel de la Paz manifestó: “Me dirijo a usted con la finalidad de expresar mi preocupación por la situación de los trabajadores del Estado de la provincia del Chubut ya que miles no han cobrado sus salarios de febrero 2020”.

Párrafo seguido, agregó que “Esto es claramente una violación de los derechos laborales y humanos de cada trabajador”, para luego agregar que “en el contexto de la cuarentena obligatoria donde están colapsados los servicios de salud es muy necesario contar con las condiciones materiales que hagan posible una respuesta ante la emergencia sanitaria y poder asumir los compromisos de cada economía doméstica”.

El referente de los derechos humanos a nivel mundial, le señaló al gobernador que “veo necesario que la deuda no la paguen los trabajadores y a la vez que la solución no sea la mega minería”.

Finalmente, Pérez Esquivel manifestó que “confío en su sensibilidad como gobernante en que arbitrara los medios necesarios que garanticen los salarios y los trabajadores, como así también la Salud, la Educación y la Alimentación de cada ciudadano del territorio chubutense”.