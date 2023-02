Pensión para personas con VIH o Hepatitis: ANSES establece los requisitos

ANSeS dio a conocer los requisitos que deberán cumplir las personas con VIH y/o hepatitis que soliciten la pensión no contributiva dispuesta por ley.

Según la Resolución 34/2023, compartida este jueves en el Boletín Oficial, se expresan los siguientes requisitos. La Ley Nº 27.675 declara «interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana –VIH–, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual –ITS– y la tuberculosis –TBC–.»

Bajo esta norma se llevó a cabo un Régimen de Jubilación Especial y una pensión no contributiva con alcance nacional,.

ANSeS puntualizó cómo será la evaluación y los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de otorgarla:

— La persona solicitante y su grupo familiar, de manera conjunta, no verifiquen ingresos mensuales superiores al valor equivalente de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

— La persona solicitante no verifique ingresos mensuales derivados de actividad laboral superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil.

— Se entenderá como ingresos: las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia registrados, las rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas, las sumas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los regímenes previsionales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales.

— Los Programas Sociales, Programas de Capacitación y Empleo, Prestaciones por Desempleo que otorgue el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y el Monotributo Social no se contemplarán para el cálculo de ingresos.

Según detalló Noticias Argentinas: «La Resolución dispuso además que la ANSeS requerirá a la AFIP la información necesaria para determinar si el solicitante reúne la condición de vulnerabilidad social para acceder a la prestación» y ANSeS «hará saber a la persona interesada si cumple con los requisitos para obtener la prestación, en virtud de los resultados de la evaluación efectuada, informándole, de corresponder, la circunstancia de exclusión verificada o la opción por dar de baja una prestación en curso de pago».