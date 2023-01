Pelé dejó una herencia de 13 millones de libras a una hija no reconocida

La hija extramatrimonial que el astro brasileño negó durante toda su vida fue incluida en el testamento. Fue obligada a ser reconocida a través de la Justicia.

Luego de haberla rechazado en varias oportunidades, Pelé -obligado por la justicia de su país a reconocerla- decidió incluir a Sandra Regina Machado como una de las 7 herederas. El legado ronda los 13 millones de libras. “Toda familia tiene peleas y riñas, la nuestra no es diferente, pero hay momentos en los que la unión y el amor son más importantes que cualquier otra cosa”, añadió Gabriel, nieto del ídolo.

Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, a lo largo de su vida tuvo amoríos con diferentes famosas, entre ellas la reina de los bajitos, Xuxa. “Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales terminaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde”, comentó en un documental emitido por la plataforma Netflix.

El exfutbolista brasileño reconoció en su testamento a siete hijos. Tres de su primer matrimonio con Rosmeri dos Reis Cholbi. La primera hija fue Kelly Cristina (1967), tres años más tarde llegó al mundo Edson (quien tras un fallido paso como arquero del Santos, estuvo preso por acusaciones en su contra por lavado de dinero y narcotráfico recuperando la libertad condicional en 2017) y en 1978 nació Jennifer.

El segundo matrimonio de Pelé fue con la cantante y psicóloga Assíra Lemos Seixas entre 1994 y el año 2008. Producto de esa relación, en 1996 nacieron los gemelos Joshua y Celeste.

Los hijos de Pelé que no quería reconocer

Sin embargo, la gran polémica de Pelé con respecto a su paternidad llegó como consecuencia de Sandra Regina Machado. Desde 1991 hasta 1993 estuvieron en litigio hasta que la justicia determinó una prueba de ADN para terminar con la polémica.

Finalmente, las pruebas de ADN determinaron que sí eran padre e hija, por lo que la justicia falló a favor de la joven. A pesar de la evidencia contundente el ídolo brasileño negó ser su padre.

Sandra Regina Machado nació el 24 de agosto de 1964 y su madre fue Anizia Machado, una trabajadora doméstica con quien el deportista habría tenido un amorío. En 2006, como consecuencia de un cáncer fulminante falleció. El exfutbolista no fue al funeral, pero su empresa mandó flores.

Según el diario The Mirror, Pelé pidió reunirse con los dos nietos (Octavio y Gabriel) por parte de Regina y les habló un día antes de fallecer. Gabriel, uno de los nietos, contó que era un momento que esperaba su madre. “’Estábamos muy emocionados, era una oportunidad que habíamos estado esperando. Toda familia tiene peleas y riñas, la nuestra no es diferente, pero hay momentos en los que la unión y el amor son más importantes que cualquier otra cosa. Éramos extremadamente felices”, añadió Gabriel.

La séptima es Flavia, otra hija extramatrimonial que tuvo Pelé con la periodista Lenita Kurtz, aunque a ella sí la reconoció como suya desde un principio.