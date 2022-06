Pediatras del Hospital Regional denuncian falta de camas, infraestructura y calefacción

Paola Zapata, pediatra del Hospital Regional, expresó en rueda de prensa el reclamo que vienen efectuando desde principio de mes sobre la falta de infraestructura, medicamentos y personal en el sector de Pediatría.

“Estamos desbordados por la actual situación de trabajo y no estamos teniendo respuestas. Tenemos una guardia pediátrica y consultorios que nunca se terminaron de acondicionar desde el 2020, pero además tenemos problemas edilicios para la funcionalidad del trabajo y si tenemos que atender a un paciente grave las condiciones no son óptimas y tenemos que trasladarlo al segundo piso”, explicitó.

Tras reclamar mayor cantidad camas y mejoras para los pacientes oncológicos de pediatría, indicó que “Tenemos que atender a los pacientes en los pasillos, sin calefacción y nos dieron unos felpudos para tapar las puertas y nos trajeron unos calefactores pequeños que no sirven para resolver la situación”.

“Nos hemos sentado con las autoridades y nos dijeron que nos iban a acondicionar, pero fueron solo palabras y seguimos sin que aparezcan las respuestas necesarias. Actualmente vamos a contar con 39 camas, pero que fueron acondicionadas artesanalmente y debieron ser preparadas antes de la llegada del invierno”, agregó.

En ese marco denunció que “En la guardia tenemos los medicamentos para aplicarle a los pacientes, pero no hay medicación para darle a los pacientes que llegan y regresan a su hogar. Para todo esto no venimos teniendo respuesta desde hace mucho tiempo; mientras tato tenemos algunos pediatras que han renunciado a sus trabajos”.

“Estamos atendiendo alrededor de 150 pacientes por día y todavía no empezó del todo la temporada invernal, recibiendo pacientes de toda la región donde no hay pediatras. No estamos pidiendo trabajar menos, sino que queremos atender a los niños como corresponde porque ese es su derecho”, sentenció.