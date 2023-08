PASO 2023: qué son, dónde y por qué se vota este 13 de agosto

Argentina celebrará elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el domingo 13 de agosto. Estas tienen como objetivo seleccionar a los precandidatos que representarán a partidos y coaliciones en las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Ese día se elegirán presidente y legisladores nacionales, tanto en el Senado como en Diputados, y una veintena de gobernantes regionales.

¿Qué son y para qué sirven las elecciones primarias PASO?

Las PASO son un método de selección de candidatos para cargos públicos. Son abiertas a todos los ciudadanos, es decir que no es necesario estar afiliado a un partido; simultáneas porque se celebran en un mismo día, en todos los distritos y para todos los candidatos; y de caracter obligatorio para el electorado. Es un proceso previo a las votaciones generales de la primera vuelta del 22 de octubre y de la segunda, si hiciese falta, prevista para el 19 de noviembre. El nuevo Gobierno asumirá el 10 de diciembre.

¿Qué se vota el 13 de agosto?

De cara a los comicios nacionales, además de elegir nuevo presidente también se votará por un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y 21 gobernadores de provincias en toda la República Argentina. En esta ocasión no habrá votaciones a gobernantes en Santiago del Estero y Corrientes, pues fueron electos en 2021, cuando también se llevaron a cabo las votaciones legislativas donde triunfó el peronismo.

¿Cómo se eligen los candidatos en las elecciones primarias?

Los comicios están configurados para seleccionar a un candidato por cada frente y a quienes corran de manera independiente. Para ser electo y competir en las nacionales, se debe alcanzar un mínimo del 1,5% de los votos válidos. En el caso de cada frente, si hay más de un candidato, el ganador es el que representará a la fuerza en las generales de octubre.

¿Cuándo y dónde se vota?

Las elecciones PASO se llevarán a cabo el domingo 13 de agosto en Argentina desde las 08.00 horas hasta las 18:00 horas local. Una de las previsiones por parte del Gobierno argentino es que, si a la hora del cierre aún hay electores en la fila para emitir su voto, se les permitirá hacerlo.

Los documentos válidos para emitir el voto son los siguientes:

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI tarjeta

Sin embargo, debe de llevarse el documento cívico que figure en el padrón electoral, pues de asistir con uno anterior o que no coincida no se podrá votar. El ciudadano puede verificar tanto el lugar de votación, como el número de mesa, orden y ejemplar del documento con el que está inscrito, en el sitio web habilitado por el Gobierno.

Otra de las advertencias por parte de las autoridades es no llevar el DNI electrónico, pues no será tomado en cuenta ni tampoco una constancia de trámite.

¿Qué pasa si no voto?

Pese a que es obligatorio, muchos ciudadanos no acuden a votar. Por este motivo, la Constitución de la Nación Argentina señala multas que van desde 50 hasta 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no emitan su voto. Sin embargo, el no haber votado puede justificarse, de acuerdo con la Justicia Electoral Nacional, dentro de los 60 días posteriores a la elección al demostrar el motivo por el que no pudieron acudir.

El monto de la infracción se determina de la siguiente manera:

50 pesos (0,16 dólares al cambio oficial), si el elector no tiene infracciones previas

100 pesos (0,33 dólares), si es que tiene una multa previa sin regularizar

200 pesos (0,67 dólares), si hay dos multas sin regularizar

400 pesos (1,35 dólares), en caso de tener tres infracciones no regularizadas

500 pesos (1,69 dólares), si es que se llegó a cuatro o más infracciones previas

Si no se votó en las PASO, ¿se puede votar en las elecciones generales?

En caso de que algún ciudadano argentino no llegara a ejercer el voto obligatorio en las PASO de agosto, esto no los privaría de su derecho a sufragar en las elecciones generales de octubre. De acuerdo con el Gobierno argentino, todos los ciudadanos que se encuentren incluidos dentro del padrón electoral podrán emitir su voto.

¿Los ciudadanos que están en otro país pueden votar en las PASO?

No. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, si los ciudadanos viven en el extranjero y realizaron un cambio de domicilio, además de estar en el Registro de electores residentes en el exterior, solo podrán votar en la elección general.

¿Hay veda electoral?

Sí, la veda electoral inicia 48 horas antes de la apertura de los comicios. Esto quiere decir que arranca desde el viernes 11 de agosto a las 08.00 horas y, de acuerdo con el gobierno, terminaría tres horas después de la votación, por lo que cerraría hacia las 21.00 horas del domingo.

Durante este periodo está prohibido vender alcohol, a partir de las 20.00 horas del día anterior a la elección. Quien sea sorprendido haciéndolo puede ser acreedor a una pena de prisión de entre 15 días a seis meses en total.

Además, durante la implementación de esta medida están prohibidas las reuniones electoreras, los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y asambleas públicas que no tengan nada que ver con actos electorales, También está prohibido ofrecer boletas de votaciones en favor de cualquier candidato dentro de un radio de 80 metros cercanos a los lugares de votación.