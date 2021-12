Pase sanitario, control de viaje de egresados y aforo

Este miércoles el Comité de Crisis de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se reunió en el Centro Cultural para evaluar la situación epidemiológica en el marco del aumento de casos positivos para Covid – 19.

El encuentro fue encabezado por Miryám Monasterolo, directora del Área Programática Sur (APS); Carlos Catalá, secretario de Salud de Comodoro Rivadavia; y María Eugenia Medina, secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rada Tilly.

Participaron Margarita Opazo, directora asociada del APS; Gustavo Fita, secretario de Coordinador de Gabinete de Comodoro Rivadavia; Gabriela Simunovich, subsecretaría de Salud de Comodoro Rivadavia; Maite Muñoz, directora asociada del Hospital Alvear; Maximiliano Medina Alarcón, pediatra del Hospital Regional; y representantes del sanatorio La Española y Clínica del Valle.

En ese marco, se evaluaron medidas a implementar ante el aumento de casos positivos de Covid – 19. Así lo confirmó Monasterolo, al explicar de qué se trató la reunión.

“Hicimos un análisis de la situación epidemiológica actual. Este rebrote de casos positivos que tenemos por suerte no está afectando al sistema de salud, porque todos los establecimientos siguen manteniendo sus camas disponibles y sus salas de aislamientos. Entendemos que este fenómeno tiene que ver con la vacunación y por ende los casos son mucho más leves. Pero en ese marco, estuvimos evaluando el Pase Sanitario y cómo se va a implementar; la posibilidad de tener una reunión con las cámaras gastronómicas y hoteleras que son las que realizan los eventos con mayor concurrencia de personas; y se evaluó también la posibilidad de controlar a los grupos de egresados que vienen de lugares con alta circulación viral, para que el testeo del protocolo de las empresas se cumpla y de ese modo si se detecta algún caso asintomaticatico se pueda hacer el aislamiento y seguimiento necesario”.

Monasterolo también adelantó que en ese marco el Municipio de Comodoro Rivadavia “informó que reabrirá en otro lugar el call center que estaba coordinando en el Centro Cultural y que había disminuido su tarea”. Además, confirmó que se analiza incrementar la cantidad de centros de testeos rápidos, y se le pedirá “a las obras sociales el compromiso para el seguimiento de sus casos positivos”.

En el mismo sentido, confirmó que el Comité de Crisis comenzará a reunirse los miércoles, tal como hacía en el momento más complejo de la pandemia. Y por otro lado, llamó a “reforzar todas las medidas preventivas, para que podamos disfrutar de todas las actividades culturales, turísticas y recreativas que organizan los municipios, pero con los cuidados necesarios para evitar que los contagios sean masivos y que estemos en una situación epidemiológica complicada”.

Por esa razón, el Área Programática Sur recuerda a la comunidad la necesidad de utilizar barbijo en lugares cerrados, pero también abiertos cuando no hay distanciamiento, evitar los abrazos, y no compartir mates, botellas de jugo o cerveza, y mantener el distanciamiento social y la ventilación cruzada.

Sobre este punto Monasterolo destacó también la importancia de continuar completando los esquemas de vacunación y aplicarse la dosis Adicional y de Refuerzo en los centros de habilitados, tanto de provincia como de los municipios, y en las instalaciones de SEROS.

“Invitamos a la gente a que se acerque a completar sus esquemas de vacunación, los que ya recibieron la primera o segunda dosis con la dosis de refuerzo si pasaron los cuatro meses, y los que todavía no completaron esquema que se acerquen y que vacunen a los niños, porque esta va a ser la única manera de poder tener unas buenas vacaciones y poder iniciar con presencialidad las clases y tener un otoño y un invierno sin preocupaciones sanitarias”.

Por último, Monasterolo, deseo muchas felicidades a la comunidad “y que sean unas fiestas con mucho cuidado para seguir manteniéndonos en condiciones de normalidad”.