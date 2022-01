Parque Nahuel Huapi: delegado de los brigadistas denunció que les dan “comida cruda”

Ayer se hicieron virales imágenes de la comida de una brigadista que se encuentra combatiendo los incendios en la zona de los lagos Steffen y Martin. En el reel de instagram que hizo público un fotógrafo, se puede observar una milanesa totalmente cruda, la combatiente manifiesta “Así es la mayoría de las veces”.

En comunicación con El Cordillerano Radio el delegado de ATE en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Sepúlveda, se despachó con duras declaraciones respecto a la situación que atraviesan los brigadistas en la línea de fuego. “Las grabaciones son verdad, esas cosas ya no se pueden tapar como tampoco la desorganización” afirmó de forma contundente.

“Mis compañeros la están pasando muy mal, el silencio era por respeto por la situación, pero hay desorganización, como el primer día, ahora con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida. Las cuadrillas que estuvieron cercana a los pobladores pudieron comer porque los vecinos brindaron comida” sentenció el delegado de los brigadistas.

En cuanto a las horas diarias que trabajan combatiendo los incendios Juan precisó que “Cuando el incendio ya está explotado no hay horario de trabajo, mientras la luz y la seguridad lo permite se continúa con las tareas, aunque seguridad no han tenido”.

Además en cuanto al equipo de trabajo explicó que “es entregado a los ponchazos, al que le puedan dar le dan algo pero todo desorganizado, una desgracia”.

Durante las últimas 48 horas el incendio se descontroló, llegando hasta la ruta 40 en la zona del Cañadón de la Mosca y Pampa del Toro. Respecto a la actualidad de las llamas Juan Sepúlveda también fue tajante “en el medio de este caos no hay ningún plan, no se puede planear nada. Se hace lo que se puede, poniendo lo mejor porque es nuestro trabajo. Pero esto no se acomoda, ya está, lo va acomodar la naturaleza”.

En el mismo sentido se refirió al brigadista que sufrió un accidente mientras combatía el incendio “nunca más va poder ser brigadista, ese es el resultado de trabajar en malas condiciones. Una lesión de ese tipo ya no podés cargar cosas o caminar por la montaña, porque se te va a volver a romper la pierna, va trabajar en algún puesto que no signifique volver al fuego”.

Por último, reiteró que las llamas están descontroladas “no es lo mismo un incendio patagónico con las distintas variables que presenta, que en otro punto del país donde sabes que tenés un solo comportamiento. La Patagonia es indescifrable” concluyó.