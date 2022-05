Paro y movilización de Luz y Fuerza frente a las oficinas de YPF

El Sindicato de Luz y Fuerza de Comodoro Rivadavia, inició hoy un paro con movilización reclamando la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

«A raíz de todo esto y agravado con el despido injustificado de un compañero en el Parque Manantiales Behr dónde ellos se niegan a reincorporarlo. Nosotros hicimos varios reclamos y una denuncia. Hay irregularidades en el sistema de seguridad e higiene, en las jornadas de trabajo, jornadas que violan totalmente la Ley de Contrato , nuestro Convenio colectivo». Manifestó Néstor Velázquez, secretario gremial en dialogo con el Cronista Cr.

En ese sentido, indicó: «Hoy comenzamos un paro a partir de las 00 horas y la duración depende de la empresa, que tenga la voluntad de sentarse a dialogar y dar respuesta a lo que reclamamos.»

«Nosotros hoy estamos haciendo una movilización en el Parque Eólico dónde tienen el parque montado allí y ahora vinimos a la administración donde vamos a manifestarnos sin perjudicar a nadie.»

Respecto a la causa de despido del empleado, Velázquez se refirió: «Ellos dicen que es un despido sin causa, nosotros sabemos que no es así. El compañero tuvo un accidente de trabajo, quedó sin asistencia durante varias horas, no tienen ambulancia en el Parque Eólico, no tienen un supervisor con los medios de comunicación. La ambulancia tardó más de 3-4 horas en llegar, tienen un servicio contratado que no sabe dónde queda el Parque Eólico.»

«Nosotros no lo vamos a permitir y no vamos a ceder a ningún beneficio que tenemos con respecto a nuestro Convenio colectivo, por eso estamos pidiendo la adhesión del convenio colectivo y la urgente reincorporación de este compañero.»