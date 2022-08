Paro nacional docente y concentración en Rawson por la condena a Goodman

En todo el país, a partir de la decisión de CTERA, se realizará hoy un paro docente. Es en protesta por la condena al ex titular de la ATECH, Santiago Goodman, por la protesta del 2019, que terminó con incendio de parte de la Legislatura.

Además del paro, en Rawson se realizará una movilización provincial, a la que asistirá la secretaria general del gremio docente nacional, Sonia Alesso.

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, expresó a LU4 que “Tenemos un grado de unidad muy importante entre los docentes, con la importancia del paro nacional, pero también con el apoyo de muchas otras organizaciones sindicales y de Derechos Humanos”.

“Nos vamos a movilizar mañana (hoy) a la oficina judicial en Rawson porque entendemos que es imprescindible dar una expresión clara contra la criminalización de la protesta social, más allá que se busque disfrazar esto de otra cosa y jamás el sistema judicial intento reparar un daño o encontrar la verdad, sino que se busca acallar la protesta social”, manifestó.

Murphy sostuvo que “Esta causa esta desde el principio viciada y la propia Policía reconoció que efectuó espionaje ilegal que esta prohibido, por eso creemos que esta causa no debería prosperar y tenemos la expectativa de revertirla en las próximas instancias antes que quede en firme la condena; por eso vamos a seguir peleando para que no llegue a efectivizarse”.