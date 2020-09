Paro en salud, sin concentración

Los trabajadores de salud, integrados por afiliados a los sindicatos de “ATE, ATSA, SOYEAP, SISAP y otros trabajdores no afiliados a ningún sindicato”, informaron ayer que “a raíz de la situación epidemiológica en la zona Sur se resolvió no realizar actividades durante la presente semana”.

También ratificaron que continúan “con la firma de la presentación de pedido de Juicio Político a Arcioni, Sastre, Massoni y Puratich” y la adhesión al paro declarado por SISAP hoy y mañana, y la confección de “informe para que los trabajadores según a la categoría que corresponda reconozcan los montos adeudados por cláusulas gatillo ( oct/19 y enero/20), las que no fueron pagadas conforme a lo pactado oportunamente en paritarias.”

Se convocó a asamblea para el martes próximo a las 12 en el playón del área programática. “Los trabajadores de salud decimos: seguimos luchando por el cobro de los sueldos de agosto y el aguinaldo. No al pago de la deuda pública y su investigación, tratamiento en la legislatura de la ley tributaria y no a la megaminería”, recordaron.