Paro docente en Chubut este miércoles y jueves

El Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), emitió un comunicado en el cual se expone el estado crítico en el cual se encuentra el sector docente por el congelamiento salarial, la falta de obras en las instituciones, los incumplimientos para garantizar el transporte y los escasos fondos para sostener la copa de leche y comedores. En este marco definieron un plan de lucha que implicará en primera instancia dos días de paro.

«Se realizó la reunión de Consejo Directivo que había sido convocada por la Junta Ejecutiva y que a pedido de algunas regionales se pospuso para hoy. De la misma surge el análisis ya conocido por todxs, en cuanto a la falta de respuesta del gobierno a nuestros reclamos».

En este punto exponen: «las escuelas que están cerradas sin ningún tipo de arreglo, el transporte escolar que no se garantiza en muchos lugares de la provincia, las partidas escolares que no alcanzan a cubrir lo necesario para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores escolares, tal lo indica el plan de alimentación. A todo esto volver a recordar el ajuste de horas cátedras, los descuentos ilegales de retención de servicios y la falta de una respuesta al pedido de recomposición salarial, luego de veinte meses sin discusión, siendo la única provincia de la argentina que no ha tenido paritarias salariales».

Ante esta situación, «evidenciando el abandono y la ausencia del gobierno provincial, surge de los mandatos escolares en su mayoría la realización de un Paro provincial de 48hs para el día miércoles 25 y jueves 26 de agosto, con la realización de marchas, caravanas unificadas en todo el ámbito provincial para el día JUEVES 26».

En tanto, «el día viernes 27 la realización de Asambleas Escolares para elaborar mandato con acciones a seguir. La propuesta a tener en cuenta es la realización de una MOVILIZACIÓN PROVINCIAL para la semana que viene, a resolver luego de la lectura de mandatos en la próxima reunión de Consejo que se realizará el próximo sábado. Sigamos en unidad defendiendo nuestros derechos y el de toda la comunidad educativa. Necesitamos que el gobierno garantice la escolaridad de lxs estudiantes, que haya transporte escolar, que las partidas alcancen para desayuno, merienda, almuerzo, para limpieza, que las escuelas estén en condiciones y que lxs docentes tengamos un salario digno, una recomposición salarial como el resto del país».