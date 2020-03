Para Pagliaroni fue un discurso «vacío y falto de autocrítica»

El presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura del Chubut, Manuel Pagliaroni, calificó de “vacío” en cuanto a la falta de mención de un plan de Gobierno para salir de la crisis, y “falto de autocrítica” al discurso que el gobernador Arcioni leyó este lunes en la Legislatura, durante el acto de apertura del período de sesiones ordinarias.

“La verdad es que tenemos que celebrar que se haya llevado adelante el acto, que es un acto institucional. De la misma manera que nos gustaría sesionar cuando se establece un cronograma”, dijo Pagliaroni luego del discurso.

“Lamentablemente los problemas de la Provincia, sobre todo en cuanto al pago de salarios, hace que esto no sea posible por las medidas de fuerza de los empleados. Pero ojalá que se pueda ir resolviendo paulatinamente”, indicó.

En relación con el discurso de Arcioni, el diputado provincial analizó: “Creo que, como siempre, a los discursos del gobernador les falta autocrítica. La crisis financiera que atraviesa Chubut ha sido gestada por esta propia gestión, por Das Neves y especialmente por Arcioni en los últimos años y en los últimos meses, cuando se han dado aumentos salariales que no se podían pagar, cuando se asumió un compromiso con los empleados públicos y no se cumplió, cuando asumieron compromisos con los proveedores del Estado y aún siguen sin cobrar”.

Aludió así a la presencia durante el acto de “representantes de cámaras empresarias” que, afirmó, “se van con la misma desilusión con la que vinieron porque no hay ningún indicio de que vaya a mejorar la situación y que vayan a poder cobrar lo que el Estado Provincial les debe”.

“Además -agregó- el gobernador mencionó cuestiones que no hacen a un cambio sustancial de la política en Chubut y de las políticas públicas; no hay un llamado a la reflexión para su propio Gobierno”.

En este sentido dijo: “Quienes estamos en la oposición seguimos expectantes de que pueda enviar el Gobierno en los próximos días sus proyectos de ley. Hasta ahora solamente se han limitado a elevarnos una serie de medidas que ya se habían propuesto durante el receso, para tratarlas en una sesión extraordinaria”, y adelantó que este martes, en la primera sesión ordinaria del año, “tendrán ingreso formal a la Legislatura, y el miércoles en las Comisiones se abordarán”.

Afirmó que junto con el bloque que integran además María Andrea Aguilera y Sebastián López “hemos hecho un análisis muy profundo de todos los proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo y no creemos que con esto se modifique demasiado la recaudación. Ni siquiera creemos que logrando una refinanciación de los pasivos que tiene la Provincia, sobre todo en dólares para todo el año 2020, se modifica sustancialmente la situación financiera para llegar como mínimo a la regularización de los salarios”.

De esta manera, enfatizó, “la situación es preocupante. Ojalá que el Gobierno tenga preparado algunos proyectos que aún no han presentado”.

“Pero uno lo que ve hoy es que no hay un plan de Gobierno, no hay un plan de políticas públicas, que no hay un trabajo conjunto ni siquiera dentro del oficialismo”, añadió, y consideró: “Creemos que parte del mensaje estuvo dedicado a su propio espacio político y no al conjunto de la sociedad. Nosotros sostenemos la gobernabilidad en esta provincia. Pero nos parece que el gobernador y el frente oficialista pierden el tiempo en esas rencillas internas, como se ha visto durante el discurso”.

“Se pierden grandes oportunidades así: decir hacia dónde va Chubut, hacia dónde van los chubutenses. Realmente fue muy vacío el discurso en ese sentido. Ellos tienen una responsabilidad: tienen 16 diputados, los votaron para gobernar, y no para que se estén peleando por los diarios”, cerró.