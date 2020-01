Para Menna hay irresponsabilidad en el oficialismo

Afirmó que el oficialismo “no tiene un plan de gobierno para salir de la crisis”.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Menna indicó que “En el aspecto político creo que hay una irresponsabilidad total del oficialismo, porque juegan una interna de un modo adolescente, con mensajes por redes sociales”.

Profundizando su visión sobre la crítica situación de Chubut, indicó que “La situación económica y financiera es una calamidad, no estoy diciendo nada nuevo, porque hay un estado quebrado que en julio del año pasado quedó a la vista y no se pudo ocultar más. Desde ese momento no solamente no se pudo ordenar nada, sino que todos los meses se fue agravando la situación; básicamente porque tenemos un tema con la deuda y porque no se tiene un plan que busque consensos para llevarlo adelante”.

El legislador de Juntos por el Cambio señaló que “El gobierno provincial nunca tuvo un plan para superar la crisis, lo único que hizo fue acudir todos los meses al endeudamiento de corto plazo y así generó una bola de nieve que hizo que la situación se agrave”.

El ex candidato a la Gobernación expresó que “Como dijo hoy el Comité Provincial del radicalismo, las alianzas no son solamente para ganar elecciones sino que tienen que ser también para gobernar y no puede ser que esa alianza cruja a menos de un mes de haber empezado el gobierno, donde nadie se hace cargo del rol y del peso que significa ser oficialismo”.

Luego sostuvo que “Lo único que el oficialismo ha demostrado hasta acá es que se conformó una alianza sin que se compartan ideales, valores y políticas; y que se llegó al gobierno sin ningún plan. No puede ser que se apruebe el Presupuesto 2020 y a los dos semanas se esta presentando un supuesto plan de gobierno, partiendo de un déficit de 11.000 millones de pesos y pocos días después se anuncia que ese mismo déficit paso a ser de 37.000 millones de pesos”.

Cuestionando el Plan de Reestructuración del Estado, aseveró que “Ahora vienen con un ajuste muy fuerte que termina siendo inconducente si se aprobara, porque de 12 proyectos apenas quedaron 4 y todos pasan por aumentar impuestos a los sectores que ya vienen muy castigados, crear impuestos inconstitucionales, confiscatorios y absurdos como el de impuesto a la herencia”.

Finalmente, Menna remarcó que “El oficialismo debe hacerse cargo de esta situación y no defraudar a la gente, como ya lo hicieron cuando pintaron un escenario color de rosa y dieron aumentos de sueldos que comprometieron partidas que no se sabía que no se podían pagar”.