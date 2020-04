Para Menna es discutir la forma de sesionar es un tema secundario

“Mi posición es que las sesiones pueden ser virtuales pero eso requiere una modificación del reglamento después hay que ver que analizar qué tipo de modificación o salvaguarda. Lo cierto es que hoy por hoy no están previstas”. Así, el diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, se refirió a la posibilidad de que la Cámara de Diputados vuelva a sesionar para encontrar soluciones a las complicaciones que ha generado el coronavirus en la economía del país.

En diálogo con La Posta Comodorense, el legislador por Juntos por el Cambio manifestó que debatir o no a través de una plataforma digital es un tema secundario. “Lo central en el momento que está viviendo el país son otras cuestiones. Hay problemas más profundos. Debemos tener el foco puesto en los temas que puedan mitigar en la economía del país con todo cayéndose a pedazos. Eso es se debe discutir y no una cuestión reglamentaria.

Debatir virtualmente, para mí, es una cuestión secundaria”, consideró.

“Tenemos crisis petrolera, en la actividad hotelera, concesionarias de autos quieren cerrar, comerciantes que no le dan las cuentas, cuentapropistas que necesitan ayuda. Hay una infinidad situaciones que se han presentado proyectos de ley y muchos temas que se han presentado por parte de diputados de distintos bloques. Necesitamos volver a sesionar”, agregó.

Sin embargo, Menna aclaró que para que se pueda llevar a cabo una sesión virtual es necesario modificar el reglamento y cuestionó al presidente de la Cámara baja del Congreso de la Nación, Sergio Massa, por emitir una resolución de “cerrar” el parlamento.

“Para mí, el reglamento contempla que ninguna norma puede impedir que el congreso sesione por eso la normativa de Massa es irregular. El presidente (de la Cámara) tiene la obligación de llamar todos los miércoles a sesión sobre tablas pero si no lo hace el reglamento también le da la pregorragativa de pedir sesión especial indicando el temario. Nosotros vamos a pedirla pero no somos mayoría. Por eso nos sentaremos y veremos qué actitud tiene el oficialismo”, afirmó.

“Sé que hay una comisión de modernización de cómo hacer una sesión digital, después dictaminará la comisión de reglamento. Es un tema para mirar con sumo cuidado. La Legislatura de Santa Cruz sesionó por Zoom y aprobó un endeudamiento. Me parece mucho mejor si se sesiona de forma mixta que de forma total porque me parece que puede haber una suerte de fiscalización y una sesión tiene muchas alternativas que una manera virtual”, analizó

El legislador también cuestionó que las explicaciones que brindaron los ministros nacionales en su pasó por el Congreso. “Se dice que se pasaron 10 ministros pero no se pudieron hacer las preguntas y repreguntas. Contestan lo que quieren, lo que no quieren no se contesta. No cubre ni por asomo lo que debe una labor parlamentaria”, cuestionó.