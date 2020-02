Para Luenzo de Chubut no se resuelve en un “debate de peluquería por las redes”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Luenzo expresó que “En una situación difícil como la que tiene Chubut, es primordial la unidad desde el punto de vista institucional y el trabajo y las necesidades que tiene la provincia en materia de infraestructura y que debemos plantearle al Gobierno nacional”.

Para el senador, “Mostrar más de 10 intendentes y legisladores nacionales hablando con ministros nacionales de las obras que estamos necesitando me parece que es un dato que se debe poner en valor”.

En ese sentido agregó que “Desde lo institucional ha sido una actividad muy pero muy buena y ahora cada uno de los intendentes irá trabajando con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas”.

Cuando se le consultó sobre el diálogo con el gobernador y la crisis política provincial, sentenció que “No hay diálogo (con el gobernador Mariano Arcioni), pero de todas maneras el diálogo que necesita la gente son respuestas y creemos que se logran actuando mancomunadamente como lo hicimos ayer con los intendentes porque la respuesta es el trabajo”.

Para Luenzo, “Lo importante son el trabajo y las respuestas para la gente, el resto son peleas de alcobas que no tienen nada de ver con la angustia de los trabajadores y los jubilados que no pueden cobrar en término; por eso me parece que seguir con charlas de peluquería como se ve en las redes sociales no conducen a nada y se sigue deteriorando la calidad institucional de la provincia”.