Para los empleados del IPV, el incendio no fue casualidad

El delegado de ATE en el IPV, Ricardo Etchegaray, aseguró hoy a La Posta Comodorense Radio que “el incendio fue absolutamente deliberado. De eso no hay dudas. Tiraron algo por una ventana que da a un subsuelo. Las ventanas de pisos superiores o planta baja tienen persianas. Esta, casualmente no”.

“Si esa acción hubiese tenido éxito, sino hubiese sido por los bomberos, el edificio estaría hoy destruido. No hay dudas que fue deliberado y que querían destruir pruebas”, aseguró.

El incendio se registró ayer a la noche, luego de los allanamientos que se realizaron para avanzar en una investigación judicial, “sueños pagos”, por la que se detuvo a una persona, quien presuntamente cobraba para agilizar trámites de adjudicación de viviendas.

“Nosotros venimos denunciando esto hace tiempo, pero de 15 adminsitrativos quedamos 5 o 6. Los responsables del IPV no son capaces de conseguir gente, no hacen nada. Si la acción del fuego hubiera tenido éxito se quemaba todo el archivo. Donde están las irregularidades es en Comodoro. La falta de actitud es acá», reiteró.

Etchegaray mencionó que apenas se enteró del incendio, junto a otros empleados, se acercaron al edificio y “nos dolió mucho porque, insisto, esto tuvo que ver con las irregularidades que venimos denunciando desde el 208. Las autoridades no hacen nada, y la justicia hasta ayer, parecía que tampoco. Ser honesto no sirve, ser buen empleado no sirve, algo está mal» , concluyó.

