Para los docentes, la reunión fue para la foto

Vemos la continuidad en los incumplimientos por parte del Gobierno de garantizar sus obligaciones como el salario”, cuestionó el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy.

El reclamo se realizó en Pellegrini y San Martín donde los docentes entregaron folletos donde se detallaba cada uno de los incumplimientos de Provincia.

En diálogo con La Posta Comodorense, el dirigente gremial manifestó que “El Gobierno dice que tiene una voluntad de cumplir. Entendemos que lo principal acá es que se contrajo una deuda usuraria por lo intereses. Hay responsables de esa situación y esa deuda debe ser investigada y fundamentalmente tenemos que ir a buscar los recursos donde están. El ajuste no es la salida”.

“La reunión fue para la foto. Tampoco despreciamos la posibilidad que el gobierno de muestra de ir avanzando. Ahora tienen que cumplir. No alcanza con decir reconocimos una deuda. El año pasado reconocieron la deuda con SEROS y no pagaron un peso», agregó.

«Hay miles de millones que se le debe a la obra social y que hoy harían posible una obra social que necesitamos miles y miles en la provincia de Chubut y no se ha avanzado con eso. Por eso insistimos con que se honre la deuda con intereses altísimos con empresas privadas pero la deuda con los habitantes de Chubut en salud, educación, y justicia pase de largo y se naturaliza que no se vaya a pagar y es inaceptable”, criticó.

Los docentes deberán volver a clases el martes 18 pero ese mismo día marcará el comienzo de asambleas escolares para definir acciones antes los incumplimientos del Gobierno provincial. Además, mañana se realizará una reunión de la junta ejecutiva de ATECh donde representantes provinciales y de cada una de las regionales empezarán a delinear el plan de lucha.