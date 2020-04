Para los agencieros, la situación de la cuarentena “se hace insostenible”

Oscar Fontana, titular de los agencieros de juegos de Chubut, comentó a La Posta Comodorense Radio que el sector atraviesa una profunda crisis producto de la falta de actividad en el marzo de la cuarentena.

“Desde el 20 de marzo tenemos las agencias cerradas y sin ningún ingreso, por eso esta situación nos viene ahorcando porque nos tenemos que hacer cargo de todos los impuestos, los servicios y los sueldos; así la situación se hace inbancable, nos estamos comiendo todos los ahorros”, expresó Fontana.

Luego explicó que “Todos los agencieros están desesperados porque no tienen las herramientas económicas para soportar la extensión de la cuarentena. La alternativa es abrir las agencias con los cuatro sorteos diarios de la quiniela y así comenzar conseguir un respiro económico”.

Fontana comentó que ya se solicitaron reuniones con las autoridades provinciales de Lotería y demás áreas, “para pedir la apertura de las agencias elaborando un protocolo posibilite desempeñar la actividad con todas las medidas de seguridad necesarias, así estaríamos en condiciones de abrir”.

Finalmente, sostuvo que “Ya que dicen que la Lotería provincial esta quebrada, nuestra apertura podría solucionar buena parte de esos problemas; además porque nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda económica de parte del gobierno, lo único fue que nos ofrecieron créditos blandos pero no sabemos si los vamos a poder pagar”.