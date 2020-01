 Para Estela Hernández, con este gobierno nacional, “la Patagonia dejará de ser el patio trasero del país”

La diputada nacional de Chubut por el Frente de Todos -PJ, Estela Hernández, destacó que en tan sólo pocos días el gobierno nacional haya puesto en marcha un plan de reactivación económica y se hayan tomado medidas de gran importancia para el avance del país. «En los últimos cuatro años Cambiemos dejó un país en llamas y lo peor de todo es que son muy pocos los que hicieron mea culpa del desastre que provocaron, expresó la legisladora, quien por otro lado, se mostró segura que pronto la Patagonia volverá a renacer y a ser tenida en cuenta con importantes anuncios que le devuelvan la esperanza a todos.

«Con este nuevo gobierno estoy convencida que la Patagonia dejará de ser el patio trasero del país. Ojalá Chubut cuente con un presupuesto nacional acorde a las necesidades de nuestro pueblo. Durante el macrismo sólo se hicieron obras para beneficio de un sector y se dejó de lado a muchas ciudades que necesitaban de un real acompañamiento».

«Todos conocemos el grave problema del faltante de agua en el sur de Chubut, la cantidad de rutas en mal estado y la situación económica lamentable en la que está hoy la Provincia. Remodelar aeropuertos y poner molinos eólicos es necesario, pero más necesario es asistir en cuestiones básicas a la población», remarcó.

En este sentido, la diputada pidió que exista una oposición responsable en el Congreso y que cumplan con lo que prometieron. «Espero que las palabras no se las lleve el viento. En un primer momento cuando perdieron las elecciones dijeron que si les tocaba perder, al menos, serían una oposición responsable y por ahora no hay muestras claras de ello. Aún no logro entender por qué en la última sesión del 2019 no acompañaron la Ley de solidaridad y reactivación productiva. Eso es sinónimo de un egoísmo y una actitud de mezquindad extrema con quienes más lo necesitan”.

“Quizás ellos sigan creyendo que la pobreza es una ilusión óptica y que hicieron bien las cosas» subrayó Hernández, quien espera que en el 2020 la oposición razone, no ponga trabas y en caso de hacerlo presente de inmediato iniciativas legislativas con soluciones a los problemas que hoy aquejan a millones de argentinos”, concluyó.