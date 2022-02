Para el Frente de Todos fue un papelón de Juntos por el Cambio

El concejal Gustavo Reyes del Frente de Todos fue quien, tanto en el Recinto como en su twitter, cuestionó severamente la decisión adoptada por los bloques de Juntos por el Cambio y Raúl Alfonsín, que decidieron retirarse de la sesión preparatoria.

«Una vez más papelón del bloque de Juntos por el Cambio. Falta de respeto hacia las instituciones de la democracia como lo es el parlamento. No presentarse a una sesión preparatoria, no participar de ninguna Comisión Permanente es una falta a la Carta Orgánica Municipal que juraron cumplir. Desde el bloque del Frente de Todos cumplimos con el reglamento interno y con la COM, los que están en falta son los concejales de Juntos por el Cambio. Exigimos el mismo respeto que piden por las minorías, para con las mayorías», afirmó.

