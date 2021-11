Papaiani: “Tenemos muchas posibilidades de revertir el resultado de las PASO”

Florencia Papaiani, candidata a senadora por el Frente de Todos de Chubut, expresó a LU4 las expectativas de la lista que encabeza junto a Carlos Linares para dar vuelta el resultado en las urnas el próximo domingo.

“Son los últimos días de una campaña que ha sido muy intensa para llegar a cada uno de los lugares de la provincia con el esfuerzo de todos los compañeros de la lista. Seguro que se puede revertir el resultado de las PASO y vemos muchas posibilidades, previo a las PASO había mucho enojo y ahora la situación es diferente, por eso estamos convencidos que vamos a conseguir un resultado totalmente diferente”, enfatizó.

Luego agregó que “Estamos eligiendo diputados y senadores para dos modelos completamente distintos de país, eso es algo que venimos explicándole a la gente porque se mezclan los temas provinciales y no queda muy en claro”.

Papaiani resaltó que “Estuvimos hablando con el Presidente que el centro de nuestras necesidades esta puesta en la generación de empleo genuino en toda la provincia, eso es lo que nos transmitido la gente; pero también generando un crecimiento de la economía poniendo el epicentro en el fortalecimiento de las Pymes”.

Finalmente indicó que “En el ámbito educativo tenemos que darnos una discusión que les permita a los chicos orientarse hacia las salidas laborales y en el caso particular de Chubut poder resolver estos cuatro años en que los chicos no han podido tener clases de manera normal”.