Papaiani: “La lista que conformamos con Linares va a tener un triunfo contundente”

Florencia Papaiani, precandidata a senadora y vicepresidenta del PJ de Chubut, expresó su agrado con la integración de la lista de unidad del justicialismo y adelantó un triunfo en las elecciones.

“Es un orgullo para mí estar conformando este espacio, algo que no lo busqué porque no tenía ninguna aspiración personal, pero sí entendí que era necesario participar y asumo este desafío”, sostuvo.

Papaiani remarcó que “Se logró un proyecto de unidad en el partido, aunque no estábamos juntos desde hace un tiempo, consiguiendo una lista de unidad con muchos sectores internos; voy a poner todo de mí, será una elección difícil, pero estoy convencida del esfuerzo militante que tenemos que poner para obtener un gran resultado”.

Para la precandidata justicialista “La gente esta cansada y debemos poner sobre la mesa para resolver en Chubut. Una vez que se resuelvan las elecciones deberemos avanzar en esos temas”.

Finalmente Papaiani manifestó que “Estoy segura que lista que conformamos con Carlos Linares va a tener un triunfo contundente porque encarnamos esa esperanza y certidumbre que necesitan muchos habitantes de la provincia; pero además porque somos parte de un proyecto nacional que ha dado todo a pesar de la pandemia y que necesita un gran respaldo para poner a la Argentina de pie”.