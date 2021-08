Papaiani: «Arcioni abandonó su responsabilidad de que nuestros chicos y chicas no tengan educación»

La precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, aseguró este lunes en Trelew que “la falta de clases en Chubut arrastra ya más de tres años y el gobernador no está encima del problema para resolverlo”. “Como pasa con tantos otros temas de la Provincia, Arcioni abandonó su responsabilidad de que nuestras chicas y chicos tengan educación”.

Al referirse a la situación de la emergencia educativa en Chubut, la ex diputada provincial aseguró: “Como mamá, me parte el alma, es un problema gravísimo, que tiene que ser prioritario en la agenda. Pensemos qué futuro les espera a esos chicos y chicas que durante más de tres años no tuvieron clases en forma normal”, dijo.

Papaiani se refirió también al impacto de la falta de clases en el sistema productivo de la Provincia: “Estos días estuvimos hablando con productores de distintos lugares de la provincia que nos contaban los problemas para contratar jóvenes capacitados, hay muchos chicos y chicas que no pudieron terminar el secundario, o lo terminaron en este difícil contexto».

Al ser consultada sobre el proyecto de Ley de Emergencia Educativa Provincial Florencia Papaiani aseguró que “la solución no pasa por declarar la emergencia, en una provincia con tantas emergencias declaradas, la situación amerita que quienes tengan responsabilidades las asuman, pero el gobierno, y otras fuerzas políticas también, siguen eligiendo la guerra contra los docentes y directivos”

“No es solo el conflicto docente, son las escuelas que se caen a pedazos, la falta de gas y servicios, la falta de transporte escolar en otras regiones, la falta total de inversiones en educación, el gobierno provincial parece desentenderse del tema educación en Chubut y eso no podemos permitirlo”.

Papaiani sostuvo que “es tan dura la crisis que atravesamos y tan profunda que requiere de una política firme, seria y sostenida en el tiempo, priorizando jerarquizar a sus trabajadores y trabajadoras, dándoles las herramientas y la infraestructura en condiciones para que ello sea posible “

“La Educación tiene que ser una prioridad en Chubut, una verdadera política de Estado. Lamentablemente siento que hace rato dejó de serlo y todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario para que se retome ese camino», enfatizó Papaiani al tiempo que afirmó que «sin educación, no hay futuro posible».