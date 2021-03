Panquilto reclamó por la obra del puente de Caleta Córdova

Marcos Panquilto, concejal comodorense del Frente de Todos, comentó a La Posta Comodorense Radio que la necesidad de terminar la obra del puente que comunica a Caleta Córdova y desde hace más de un año esta paralizada.

“Es una obra que no esta terminada y desde hace años la tormenta se llevó ese puente pero nunca se concluyó. Hace más de un año la obra esta abandonada y con una señalización muy precaria, inclusive donde murió una persona”, indicó.

Panquilto expresó que “Es una zona de mucho tráfico y es un gran beneficio para los vecinos de Caleta, por eso hay que terminarla prontamente; porque el gobernador volvió a anunciarla pero desde hace cuatro años que no la pueden terminar”.

Finalmente, sostuvo que “Da bronca que no se pueda terminar un puente de 50 metros de la largo y que se anuncia casi todos los años, pero desde hace un año no hay nadie trabajando allí”.

La nota:

Foto de archivo