Pampita habló sobre Benjamín Vicuña y aseguró: «Nosotros somos muy amigos»

La modelo y conductora Carolina «Pampita» Ardohain y su ex pareja el actor Benjamín Vicuña poseen actualmente una gran relación familiar. Tras las declaraciones del actor en la entrega de los Martín Fierro, finalmente la conductora y modelo compartió su palabra respecto al tema.

«No se que quiso decir en ese momento, no me hice cargo tampoco» sostuvo. «Ahí no nos dimos cuenta lo que había pasado, fue después con el tema de las redes sociales (…) Llegamos a la habitación y dijimos `epa, que pasa`, pero ahí estábamos todos bien. Roberto y Benjamín se llevan re bien. Benjamín llega a casa, se sienta y se ponen a charlar de la vida, se dan consejos. Hay una dinámica de mucha confianza».

«Nosotros somos muy amigos, tenemos muy buena relación. Por un lado criamos a nuestros hijos y hablamos todos los días por los chicos, pero más allá de eso somos amigos. Si él me llama y yo tengo que salir a ayudarlo por algo voy y si a mi me pasa algo y lo tengo que llamar lo hago», añadió la conductora de «Pampita Online».

«Hoy estamos en otra etapa, ya podemos ser más normales y hablar. A veces pienso que algún día se van a aburrir de preguntar por qué fuimos todos a un cumpleaños», indicó .