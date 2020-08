Pais rechazó modificar el actual reparto de ingresos en Chubut

Juan Horacio Pais, presidente del Bloque de Chubut al Frente, manifestó a LU4 que “no es el momento” para discutir el reparto de los ingresos y las regalías.

“Se corren rumores, no se hizo el Censo de este año y faltan argumentos sólidos para rediscutir el reparto de los ingresos; pero cualquier discusión sobre estos temas tiene que ser sobre un gran acuerdo político sino yo no estoy de acuerdo”, indicó el legislador oficialista.

Al tiempo que agregó: “Menos aún en momentos de crisis donde todos están viendo cómo salvarse en función de la situación que atraviesan la Provincia y los Municipios; pero estas discusiones deben ser serias y a largo plazo, aunque creo que hoy no es el momento para discutir el tema”.

Pais admitió que “Hay rumores y algunos diputados intentan instalar el tema. Debieran decir qué pretenden rediscutir y aclarar si buscan que la Provincia obtenga mayores porcentajes de la torta que hoy soy muy bajos, porque somos unas de las pocas que no recibe Ingresos Brutos”.

Finalmente, sostuvo que “Si bien no se hicieron modificaciones a la distribución de ingresos sí se hicieron modificaciones legales como la ampliación de los ejidos urbanos y por ejemplo Puerto Madryn pudo hacerlo incorporando los parques eólicos para recaudar tributos municipales”.

La nota: