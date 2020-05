Pais participará de la primera sesión virtual del Senado desde el Concejo Deliberante 

El legislador recibió el apoyo institucional de la casa de leyes y podrá participar de la primera sesión virtual del Senado desde Comodoro.

El senador Mario Pais participará mañana de la primera sesión virtual de la Cámara alta del Congreso Nacional desde el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Otros legisladores lo harán desde las Legislaturas provinciales o los Concejos Deliberantes más cercanos.

“He recibido el apoyo institucional del Concejo y han puesto a disposición todos sus servicios para tener una conexión segura y que no exista ninguna imposibilidad de sesionar”, sostuvo.

“Vienen funcionarios del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia comisionado por el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) para que el sistema biométrico certifique que el que va a sesionar sea mi persona y para que naturalmente este certificado que las expresiones de la voluntad legislativa se corresponde con las personas”, aseguró.

En diálogo con La Posta Comodorense, el legislador manifestó que “es la primera sesión virtual que se realizará y es excepcional en la historia institucional de Argentina. El congreso va a emitir su voluntad legislativa que ya es una prorrogativa específica de la constitución a través de una forma virtual que es consecuencia de esta pandemia”.

La sesión está programada para mañana, a las 14, y no puede durar más de cuatro horas donde se tratarán la aplicación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional ante la imposibilidad de sesionar por parte de los diputados y senadores nacionales. “Para muchos es un mero trámite pero es importante que los tratamos. Esto es realmente una epidemia que abarca a toda la humanidad y es un caso de manual de lo que es una extrema necesidad donde el Poder Ejecutivo ha tenido que dictar leyes en sentido material porque no se ha podido sesionar”, destacó.

También se refirió al rol de la oposición en estos primeros meses. “Mañana hay unos DNU que la oposición no ha acompañado y nosotros queremos discutirlos. Nosotros creemos que son necesarios y pertinentes. Algunos de los DNU que han mostrado que son necesarios como la prohibición de despidos o el cierre de frontera. Hay que dar el debate. En ese caso no son recalcitrantes sino que tienen sus fundamentos. Cuando se ve que lo que se quiere criticar y no proponer no quiere ni siquiera el debate porque es evidente la mera actitud denuncia los propósitos que no son positivos”, subrayó.

Por otro lado, Pais consideró que la Cámara de Diputados debe tratar el proyecto de ley del impuesto a la riqueza para que pase a Senadores. “Creo que está siendo tratado y una vez que tenga la sanción de diputados vamos a adoptar como cámara revisoría. El Presidente (Alberto Fernández) ha dado ayer varios títulos y varias legislaciones. Está hablando de un Consejo Económico Social, está manejando en materia de deuda pública, está pensando el futuro de la corte como funcionamiento y es un órgano máximo que representa el Poder Judicial pero su funcionamiento también debe estar regularizado por la Nación. Hay cuestiones que son más urgentes que otras para el tratamiento legislativo”, consideró.

