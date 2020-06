Pais defendió la aprobación de la comisión Vicentín

El senador nacional Mario Pais del Frente de Todos aseguró que «la protesta mediática, luego de la sanción por parte del Senado de la creación por ley de una Comisión Bicameral Investigadora de las Relaciones Crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., por no reunir una mayoría calificada de dos tercios de los miembros del cuerpo, citando para ello disposiciones del Reglamento del Senado (arts. 86, 87 y 88), es absolutamente improcedente».

El legislador recordó que las » referenciadas normas del Reglamento son inaplicables en cuanto a la sanción de una ley, en la que interviene la Cámara de Diputados como revisora y hasta el Poder Ejecutivo nacional, que debe promulgar la norma, pudiendo observarla total o parcialmente (veto presidencial)».

Además observó que «la no aplicación del Reglamento del Senado es en virtud de que la Comisión Bicameral creada no es a partir de una resolución como son las resultantes de las normas invocadas por la oposición. Por lo que, si la Comisión se crea por ley, no son aplicables las normas del reglamento del Senado como tampoco de la Cámara de Diputados, al quedar desplazadas las mismas por las normas de jerarquía superior, como son las constitucionales, que regulan el procedimiento de formación y sanción de las leyes».

Más adelante recordó que «la Ley es la expresión natural del Congreso, y como ya fue mencionado durante el tratamiento del proyecto, el Congreso tiene plenas facultades para la sanción de una ley de creación de una Comisión Bicameral Investigadora (art. 75 inciso 32 C.N.), como así lo ha realizado en otras leyes de creación de comisiones bicamerales, conforme el procedimiento establecido por los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, de cuyo texto surge que la mayoría requerida es la absoluta de los presentes una vez alcanzado el quórum para sesionar, y ella se obtuvo con creces en la pasada sesión del 24 de junio», concluyó.

Cuando una ley requiere mayoría especial, la misma está expresamente regulada por la Constitución Nacional y se aplica a ambas Cámaras del Congreso, y ello no puede ser alterado por el Reglamento de una Cámara, que alteraría el equilibrio institucional entre las Cámaras del Poder Legislativo.

Los antecedentes parlamentarios no dejan lugar a dudas de lo expuesto, y cuando se esgrimieron planteos como el que arguye la oposición en este caso, el mismo fue rechazo, y así vemos que el Senado entendió que se requería mayoría simple cuando se debatió el proyecto de Ley creando la “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la Evasión de Tributos y la consecuente salida de divisas del país”, habiendo defendido la posición de que se necesitaba mayoría simple el entonces Senador Miguel Ángel Pichetto.

Lo planteado por la oposición constituye un verdadero absurdo jurídico, pues si se aceptara que el Senado puede establecer en su Reglamento mayorías especiales para aprobar determinadas leyes, también habría que aceptar idéntica facultad para Diputados. Así, ambas Cámaras podrían decidir que determinadas leyes requieren esas mayorías calificadas no previstas en la Constitución Nacional, y con ello trabar el trámite de formación y sanción de una ley cuando se actuara como Cámara Revisora.

El absurdo queda evidenciado cuando verificamos que la posición de la oposición implicaría requerir para la creación de una bicameral la misma mayoría que en todo nuestro sistema requieren sólo dos leyes según la Constitución: la ley de reforma de la Constitución (art. 30) y las leyes referidas a tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (sea para denunciar uno de los tratados enumerados en el art. 75, inc. 22, o para incorporar nuevos con jerarquía constitucional, previsto en el mismo inciso).