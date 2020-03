Pais consideró que hay comenzar a considerar reprogramar la deuda

Juna Horacio Pais, diputado provincial y presidente del bloque de Chubut al Frente, dio su posicionamiento personal frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus y expresó, en diálogo con La Posta Comodorense Radio, que Chubut debería dejar de pagar la deuda en dólares porque “la vida esta por encima de la economía”.

El legislador oficialista es el primero en hacer un planteo de estas características y así rompió el molde en una de los temas cruciales para enfrentar el avance del coronavirus.

“Creo que se podría explorar algún planteo y ver qué determinaciones adoptar, pero estoy convencido que hay que hacer algún planteo de reprogramación y no morir en el intento”, manifestó Pais.

Luego explicó que “legalmente no pueden romperse los mecanismos de descuento en el pago de la deuda provincial en dólares, pero creo que hay que entender que estamos frente a un mundo nuevo y que llegado el momento habría que plantear ante los organismos pertinentes, quizás ante un juez y teniendo en cuenta los mensajes del FMI, la reconfiguración de pago de deuda por títulos públicos porque en algún sentido alteró la capacidad de pago de todo el mundo”.

Pais interpretó que “en esta situación uno no esta dejando de pagar la cuota de la casa porque es un vivo o porque gastos de más, sino que se deja de pagar porque se ha paralizado la economía y se ha priorizado la vida; me parece que algo se podría hacer y ojalá que quienes deben tomar las decisiones estén a la altura y los acreedores también”.

“La vida por encima de la economía”

El diputado Pais señaló que “lo escucho al Presidente de la Nación verdaderamente con admiración porque que un político de esa estatura ratifique que primero esta la vida y después la economía, a mí me sensibiliza”.

Más adelante agregó que “luego es un mensaje muy claro su preocupación por lo que menos tienen y tengamos en cuenta que él tampoco sabe cómo va a terminar esto, necesita del apoyo de todos, pero esta al frente en una situación delicada y sin tener los valores alterados; eso ya es mucho pedir frente a los capitalismo inhumanos”.

Mirando hacia el futuro indicó que “creo que la situación de la Provincia va a ser peor de la que teníamos. Si vemos que el barril de petróleo se encuentra a 25 dólares y con la economía paralizada, con los Municipios sin recaudar Ingresos Brutos porque no hay movimiento, sí Nación no envía coparticipación porque no hay ingresos el panorama va a ser mucho peor. Entiendo la situación de los trabajadores, pero esto se trata de recursos y se van a achicar; entiendo que las prioridades son la gente de Salud y es acertado que así sea”.

La nota: